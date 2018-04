Si ubriaca e rimane bloccata nell'auto, ragazza soccorsa da 118 e Polizia

TERMOLI. Alcol e disagio giovanile. Sempre più frequenti gli episodi che vedono protagonisti ragazzi e ragazze che nel fine settimana diventano balordi, basta citare il caso di sabato notte coi cassonetti gettati dalla scalinata di Santa Lucia, o che alzano il gomito fino a perdere completamente controllo e lucidità.

E' quanto successo a una ragazza nella tarda serata di ieri, tra via IV novembre e via Gioberti. La giovane, completamente ubriaca, si è sentita male nella sua macchina, che è rimasta bloccata, o per lo meno lei stessa non era in grado di aprirla.

A soccorrerla sono stati i medici del 118 coi volontari della Misericordia giunti in ambulanza nel centro di Termoli e una volante del commissariato di Polizia, che è riuscita a sbloccare la serratura e a far prendere aria alla sventurata.