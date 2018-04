Scontro tra due auto all'incrocio di via Molise

TERMOLI. Scontro tra due vetture, danni ai veicoli e circolazione a disagio in una delle zone più densamente trafficate della città, stamani a Termoli.

Una station wagon e una compatta sono rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 10 in via Molise, all'incrocio con via Mascilongo.

Un crocevia, un innesto che spesso vede sinistri automobilistici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Termoli, che hanno compiuto i rilievi dell'incidente e hanno disciplinato la circolazione. I mezzi sono stati rimossi all'incirca dopo un'ora dall'impatto.