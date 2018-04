Va alla cresima della sorella, auto scassinata davanti alla chiesa

TERMOLI. Il malcostume purtroppo non ha limiti. Da una denuncia pubblica con annesso appello arriva una ulteriore conferma di come la disonestà dilaghi. Parliamo di quella subdola, quotidiana e semmai 'micro', ma che procura enorme disagio a chi la subisce.

Una ragazza si reca in chiesa per partecipare a una cerimonia di cresima e le viene scassinata l'auto che ha parcheggiato dinanzi al luogo di culto.

Una pratica purtroppo diffusa in basso Molise, dove simili episodi sono accaduti e continuano ad accadere con frequenza, quasi fosse organizzata a ogni cerimonia religiosa con la partecipazione di numerosi parenti.

«Salve, mi chiamo Francesca Boscariol. Qualche giorno fa mi è capitato di leggere un articolo in cui un ragazzo termolese raccontava di un furto subito alla passeggiata di Termoli.



Oggi ho deciso di scrivervi anche io e metterci la faccia, raccontandovi una mia esperienza, purtroppo analoga, accaduta nella giornata di Domenica 15 Aprile.

Mi trovavo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) per partecipare alla cresima di mia sorella e, prima di entrare a messa, ho posto la reflex nel cofano della mia macchina che si trovava nel parcheggio accanto alla chiesa.



Purtroppo, all'uscita dalla messa, ho notato che della mia macchinetta fotografica non c'era più traccia e non ho potuto fare a meno di notare gli evidenti segni di scassinatura che presentava la serratura dell'auto. L'amarezza è stata immensa. Chi mai ha potuto scassinare la macchina per rubare solo la mia macchinetta fotografica? Chi può arrivare a fare un gesto simile durante un giorno del genere? Domande a cui, purtroppo, non so dare una risposta.



La rabbia è ancora più forte se penso ai sacrifici fatti per comprarla, con i miei risparmi, come ricordo per i miei 18 anni.

Oltre a una denuncia alle forze dell'ordine non ho potuto fare molto, ma ho comunque deciso di scrivere a voi per denunciare anche pubblicamente l'accaduto affinché la mia esperienza vi possa essere utile per prevenire e cercare di eliminare tali situazioni, magari prestando una maggiore attenzione quando capitate da quelle parti».