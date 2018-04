Blitz antidroga in Molise contro i parenti del clan Spada di Ostia, 5 arresti

ISERNIA. Se ne saprà di più dopo la conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia alle ore 10,30 odierne, in relazione all’operazione condotta nel corso della notte dai militari del Nucleo Investigativo, che ha permesso di smantellare una rete criminale che utilizzava anche minori per lo spaccio di sostanze stupefacenti, come di seguito meglio specificato.



I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare, nei confronti di cinque soggetti appartenenti ad una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Isernia. Nel corso delle indagini, che hanno portato al sequestro di un considerevole quantitativo di stupefacenti, di diversa tipologia, nonché all’esecuzione di altri tre arresti e dodici denunce in stato di libertà, i Carabinieri hanno accertato che gli indagati si rifornivano della droga presso il litorale di Ostia e che nella conduzione dell’attività di spaccio, portavano con loro i propri figli anche in tenera età, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per evitare i controlli.

Una delle persone arrestate, una donna, risulta legata da rapporti di parentela diretta con appartenenti al “clan Spada”, operante proprio nella zona del litorale di Ostia, al cui vertice vi è lo zio, Carmine Spada, mentre un altro suo zio, Roberto Spada, è salito di recente alla ribalta della cronaca nazionale per la violenta aggressione ad un inviato di una trasmissione della Rai.