Giovane immigrato aggredisce una donna, ma le sue urla lo costringono alla fuga

Isernia - E' un 20 enne del Mali il responsabile di una tentata violenza ai danni di una giovane donna isernina. A individuare l'autore gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Isernia che lo hanno deferito alla Magistratura.



L'episodio è accaduto nei giorni scorsi. Era sera quando la vittima, appena terminato l'orario di lavoro in un centro commerciale della città, stava rientrando a casa. Mentre camminava, si è accorta di essere seguita da un uomo. Il malese ha superato la vittima e improvvisamente, si è voltato afferrandola alla gola e spingendola in una stradina poco illuminata.

Per evitare che potesse gridare e chiedere aiuto le ha coperto la bocca con una mano, immobilizzandola. La vittima è riuscita a urlare. Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni abitanti della zona che, dopo aver messo in fuga lo straniero, le hanno prestato i primi soccorsi. Poi la chiamata al 113.

Sono scattate subito le ricerche. La sala operativa ha allertato tutte le Volanti, che si sono recate sul luogo per assistere la vittima. Quest’ultima, ancora in uno stato di agitazione e sotto choc, è stata rassicurata dagli operatori, e ha fornito loro le prime informazioni utili. Subito sono state attivate le ricerche per individuare l'aggressore, ma non hanno avuto esito positivo.

A contatto con gli operatori specializzati della Squadra Mobile la vittima ha ripercorso, seppur con qualche difficoltà dovuta alla odiosa situazione vissuta, tutti i tragici momenti di quell'esperienza.

Dalla denuncia della vittima, seguita costantemente anche nei giorni successivi dal personale specializzato che ha fornito un incisivo supporto psicologico, è stata posta in essere una minuziosa e delicata attività di indagine volta ad identificare il soggetto.

Sono stati effettuati importanti attività tecniche e numerosi servizi di appostamento per individuare, dalle poche informazioni in possesso, l’aggressore.