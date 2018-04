Auto contro scooter, muore in Romagna un 36enne di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Comunità montenerese in lutto per la tragica scomparsa del 36enne Cristian Zappitelli, deceduto nel pomeriggio di ieri a Misano in via della Stazione.

Il 36enne risiedeva a San Giovanni in Marignano. Si è schiantato fatalmente contro un’Alfa condotta da un 64enne, che si stava recando a un funerale e a causa dell’impatto ne ha di fatto causato un altro.

Lo scontro è avvenuto proprio nelle vicinanze del parcheggio della chiesa. Il 36enne ha provato a frenare quando ha visto la manovra della macchina, ma non ha fermato la sua corsa e con lo scooter Honda è finito violentemente contro la vettura. Un'incidente ha tolto la vita a Cristian Zappitelli, 36enne di San Giovanni in Marignano, a bordo di uno scooter, dopo essersi schiantato contro un'Alfa condotta da un 64enne di Coriano

Il primo soccorso dei sanitari del 118 giunti sul posto non è stato sufficiente per salvargli la vita. Effettuato il test alcoolimetrico al coinducente dell'Alfa. Sulla dinamica indaga la Municipale di Riccione che, per effettuare i rilievi, ha chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.