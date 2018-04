Lutto cittadino a Montenero per la scomparsa di Cristian Zappitelli

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 19 aprile, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, in segno di cordoglio e partecipazione dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, per la scomparsa in un tragico incidente del giovane Cristian Zappitelli.