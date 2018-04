La minacciò di morte e le bruciò l'auto, condannato per stalking

TERMOLI. Condannato a 2 anni e 4 mesi per aver reso un inferno la vita della sua ex convivente.

A distanza di oltre otto anni dai fatti, un 33enne di Termoli, M. I., (all'epoca dei fatti appena 26enne) è stato condannato dal giudice del Tribunale di Larino a due anni e 4 mesi. Era il dicembre del 2010 quando con la complicità di un suo amico, il giovane dette di matto, letteralmente, terrorizzando la sua ragazza con cui navigava in cattivi rapporti ormai, arrivando a perseguitarla e minacciarla e non solo. Nella fattispecie che ha determinato il suo arresto in flagranza di reato arrivò a rubare l’autovettura di proprietà della donna e a bruciarla. Per questo motivo subì anche la carcerazione preventiva e le misure cautelari restrittive della libertà personale.

L'imputato con condotte reiterate, ha minacciato e molestato la ragazza, provocandole uno stato d'ansia e di paura e il timore fondato che fosse in pericolo, tanto da cambiare abitudini di vita. Le minacce erano mirate a farli tornare a convivere. Minacce che hanno assunto il tono di una vera escalation, fino a minacciarla di morte. «Tu sei una donna morta, io ammazzo te e quello che ti porti appresso», tra le frasi incriminate. Dopo si diede da fare e assieme al suo complice, che ha seguito un diverso iter processuale, ha rubato e appiccato il fuoco alla Ford Ka della giovane, provandola anche a colpire.

Ieri la giudice Di Nino l’ha condannato per furto aggravato, incendio doloso e stalking a 2 anni e 4 mesi, mentre la Procura aveva chiesto ‘solo’ un anno e sei mesi.

A curare gli interessi legali della vittima dello stalking è stato l’avvocato Roberto D’Aloisio, che ora cercherà di ottenere il risarcimento dei danni in sede civile.