Tre incidenti e 2 centauri feriti nelle ultime ore

TERMOLI. Tre incidenti stradale nelle ultime ore a Termoli. Il primo, un tamponamento, è avvenuto nella serata di ieri in via Corsica e per fortuna non ha avuto bisogno dell’intervento del 118, ma solo dei Carabinieri che l’hanno rilevato, altezza della Bcc. Stamani, invece, due gli interventi dei medici del Molise soccorso coi volontari della Misericordia in ambulanza.

In primis, uno scontro auto-scooter in via Asia, che ha visto un 66enne, V. C., finire al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Il secondo di oggi ha visto protagonista un centauro di 44 anni, M. G., scivolato in sella alla sua moto in via Corsica, alla rotonda dell’Inps, su una macchia di olio che sporcava l’asfalto rendendolo viscido. Il 44enne ha rimediato una frattura alla gamba sinistra.