Rubano di notte una «pilotina» ormeggiata al porto di Termoli

TERMOLI. Alcune notti fa dal molo Sud-Est del porto dove era attraccata un'imbarcazione denominata Open con motore fuoribordo che veniva impegnata come pilotina.

Ignoti si sono avvicinati all’ormeggio del natante e l’hanno portato via.

Ormai non c'è più limite, o per vandalismo, o per furto, come in questo caso. Succede di tutto nelle nottate termolesi e lascia perplessi anche per l'audacia o la sfrontatezza messa in campo in un luogo come il bacino portuale che a differenza della città sicuramente dovrebbe avere un controllo maggiore poiché la zona è circoscritta.