Cadavere di donna rinvenuto in mare al largo di Petacciato

PETACCIATO. Un pomeriggio primaverile meraviglioso squarciato da una terribile notizia di cronaca.

E' stato recuperato un cadavere di donna in mare dalla Capitaneria di porto. Il corpo è stato avvistato da un diportista che ha lanciato l'allarme. A muoversi la motovedetta della Guardia costiera, che si è recata dopo le 15 di oggi a tre miglia al largo di Petacciato dove ha recuperato la salma e sta rientrando ora nel porto di Termoli.

Il cadavere, in base ad una prima ricostruzione, è in avanzato stato di decomposizione. Dai vestiti, però: un pantalone nero ed una maglietta, gli ufficiali sono riusciti a capire che è una donna. La sua identità è ancora sconosciuta.

Immediate le indagini della Guarda costiera, coordinate dal Comandante Sirio Faè e seguite dalla Procura di Larino.