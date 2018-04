Falciato dal cavallo alla Carrese di Chieuti, muore 78enne di Campomarino

TERMOLI. Spira all’ospedale San Timoteo dopo un terribile incidente. Finisce in tragedia la prima Corsa dei Carri dell'anno, l'unica fuori dai confini molisani, a Chieuti. Una gara legata alla festività di San Giorgio Martire. Uno degli spettatori è stato letteralmente falciato da un cavallo mentre era ai bordi della strada a seguire la Carrese. Le sue condizioni sono state subito gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Timoteo di Termoli. Una corsa, quella dauna, seguita da numerosi appassionati anche dal Molise e la persona investita era di Campomarino. Purtroppo, le ferite rimediate sono state troppo gravi e il 78enne M. F., titolare di un distributore di benzina a Nuova Cliternia, località in cui risiedeva, ha perso la vita al reparto di rianimazione. L’anziano era originario di Palata e molto noto a Madonna Grande. Sgomento negli ambienti delle Carresi e del basso Molise. La salma ora è custodita alla sala mortuaria del nosocomio di viale San Francesco. Inevitabilmente, questo dramma riproporrà il tema della sicurezza delle Carresi, a una settimana da quella di San Martino in Pensilis, sui social già impazzano le polemiche.