Chi c'era alla guida dell'auto? La Cassazione manda in tilt un tranello

LARINO. Tutte le volte in cui, quali responsabili ‘in solido’, si fosse stati resi destinatari della notifica di un accertamento d’infrazione delle norme contenute nel Codice della strada (che, oltre a prevedere la normale sanzione pecuniaria, infliggessero anche la perdita dei punti dalla patente), occorreva stare bene attenti ad una postilla, estremamente delicata, spesso rivelatasi un tranello per gli automobilisti. Ci riferiamo all’invito a comunicare, entro 60 giorni (all’Autorità che sanzionava i dati dell’effettivo conducente al momento dell’infrazione), le generalità di colui che - materialmente - aveva violato le regole della circolazione stradale ponendosi alla conduzione dell’auto prestatagli). La polizia, acquisita la comunicazione, doveva poi provvedere, solo ed unicamente nei suoi confronti, alla decurtazione dei punti dalla patente. In questo modo ciò che, apparentemente, poteva sembrare solo un invito (e non un vero e proprio obbligo) avrebbe comportato una forte sanzione.



Ora la Sez. II (civile) della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un Comune contro le doglianze della proprietaria di un’autovettura, ha fissato la caduta della sanzione pecuniaria per chi abbia comunicato di non poter sapere chi fosse stato alla guida il giorno dell’accertamento della violazione. Questi i contenuti dell'ordinanza n. 9.555/2018 del 18 aprile scorso. Nel contempo la decisione ha stabilito che debba competere al Giudice di merito, ove adìto, valutare - di volta in volta - la condotta e l'idoneità delle giustificazioni fornite da chi abbia replicato negativamente in ordine a richieste di questo tenore. Naturalmente resta comunque sanzionato il comportamento di chi non abbia ottemperato all'invito rivoltogli dall'Amministrazione, disinteressandosi di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo o le motivazioni per cui non possa ricordare esattamente i fatti.

Originariamente una signora si era rivolta all’Ufficio del Giudice di pace esponendo di aver comunicato tempestivamente alla Polizia municipale di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del suo veicolo il giorno dell'infrazione, vuoi a causa del notevole lasso di tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale vuoi per la circostanza che l'auto era utilizzata oltre che da lei anche dal marito e dalle due figlie. Il Giudice di prossimità ha accolto il ricorso della donna e la decisione è stata confermata anche dal Tribunale. In ultimo la questione è approdata in Corte di Cassazione dove l'ente locale territoriale ha sostenuto che, in appello, il Giudice avrebbe errato nel giustificare l'omissione. Invece la Suprema ha respinto il ricorso ricordando che alcuni precedenti di legittimità avevano effettivamente affermato che il proprietario dell'auto è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti a cui avesse affidato la conduzione del veicolo. Tuttavia, ha proseguito il Collegio di legittimità, questo orientamento deve essere «precisato alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa n. 165/2008». Pertanto ha rigettato il ricorso del Comune alla luce del principio di diritto secondo cui «occorra distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali del conducente (non ottemperando in alcun modo all'invito rivoltogli) e la condotta di chi – di contro - abbia fornito giustificazioni valide». Cade, così, la sanzione pecuniaria per l’intestatario dell'auto che abbia comunicato di non poter sapere chi fosse stato alla guida il giorno dell’accertamento della violazione, precisando che spetti al Giudice di merito – se adìto - valutare di volta in volta la condotta e l'idoneità delle giustificazioni fornite dalla persona che ha fornito una dichiarazione di contenuto negativo. In ogni caso resta sanzionato il comportamento di chi sia stato inottemperante all'invito rivoltogli, disinteressandosi di comunicare i dati personali e quelli della patente del conducente del veicolo.

Claudio de Luca