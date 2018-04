Dramma alla Carrese di Chieuti, esplodono le polemiche degli animalisti

TERMOLI. «Siamo stati purtroppo facili profeti nel prevedere che la corsa dei buoi di Chieuti sarebbe finita in tragedia, e così, dopo la morte del bue stremato durante le prove, è toccato alla vittima umana». E’ questa la dichiarazione riportata dall’Ansa dopo la tragedia costata la vita al 78enne residente a Madonna Grande Michele Florio, rilasciata da Francesco Fortinguerra, portavoce della campagna contro la corsa promossa da Comitato Europeo Difesa Animali onlus dopo che ieri, a Chieuti, durante la 'Cavalcata dei buoi' un uomo di 78 anni, molisano, è stato travolto e ucciso da un cavallo che aveva disarcionato il cavaliere.

L'uomo è stato poi investito da uno dei carri dei buoi che partecipavano alla gara che avviene nelle strade del paese a tratti non transennate. L'associazione, che nei giorni precedenti aveva formalmente chiesto alle autorità di vigilare sul rispetto delle norme riguardanti gli animali, annuncia che lancerà «una campagna a livello internazionale con la diffusione delle foto e dei filmati" sulla manifestazione affinché "la Regione comprenda che il discredito che deriva dal mantenere questa corsa barbarica».

Per quanto riguarda la salma del 78enne, per adesso è nella cella frigorifera dell'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa delle decisioni assunte dalla Procura di Foggia, competente per territorio.