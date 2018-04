Ciclista 82enne in stato confusionale soccorso dal 118 a Termoli

TERMOLI. Un 82enne in stato confusionale, B. C. le sue iniziali, è stato soccorso mentre era caduto dalla bici in via Montecarlo nel tardo pomeriggio di oggi. Non è ben chiara la dinamica di quello che è avvenuto, se si sia trattato di un investimento da parte di una vettura in transito oppure di una perdita di lucidità ed equilibrio. Fatto sta che sul posto è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, che ha soccorso l'anziano mentre tutto intorno si formava il classico capannello di curiosi. Ma anche grazie al preliminare interessamento di uno di loro è stato chiamato il 118.