Ruba auto in centro, trentottenne arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. Durante la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, impegnati in appositi servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un uomo per furto.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati nelle attività di contrasto al crimine, hanno intercettato un veicolo sulla Statale 16 che procedeva ad alta velocità verso sud.

Ne scaturiva un breve inseguimento che costringeva l’uomo alla guida del mezzo a fermarsi.

Il soggetto, un trentottenne, già noto alle Forze dell’Ordine, proveniente dalla provincia di Foggia, aveva da poco sottratto illecitamente un veicolo, regolarmente parcheggiato su una strada centrale di Termoli.

L’uomo, accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, veniva dichiarato in stato di arresto per poi essere rapidamente associato alla casa circondariale di Larino.

L’autovettura recuperata veniva restituita prontamente al legittimo proprietario.

Incessanti continuano i controlli sul territorio da parte degli uomini dell’Arma, tesi a scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi.