Due pregiudicati napoletani allontanati dal Cratere

LARINO. I carabinieri della Compagnia di Larino hanno proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Montelongo, due pregiudicati napoletani controllati in quel centro.

In particolare i militari del nucleo radiomobile della Compagnia, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere i reati cosiddetti “predatori”, hanno fermato e controllato a Montelongo due pregiudicati napoletani di 26 e 28 anni, che viaggiavano a bordo di un’autovettura di media cilindrata, i quali non hanno saputo fornire giustificazioni in merito alla loro presenza in zona.

Tenuto conto dei loro precedenti specifici e non potendo escludere che il loro obiettivo era quello di consumare reati contro il patrimonio, i due sono stati proposti all’Autorità competente per l’emissione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno in quel comune per la durata di tre anni.

Gli atti sono stati inviati alla Questura di Campobasso per gli adempimenti consequenziali.