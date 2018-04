Scossa in Molise, Frattura: finora nessuna segnalazione danni

TERMOLI. "Ho appena parlato con il sindaco di Guardialfiera, hanno sentito la scossa ma non c'è nessun problema". Così il presidente uscente della Regione Molise, Paolo Frattura, spiega all'Ansa le prime telefonate fatte sul territorio. Anche il sindaco di Larino, Notarangelo, spiega che "noi qui non abbiamo sentito niente, qualcuno solo un leggero tremore ma non dovrebbero esserci problemi.

Le forze di polizia, Vigili del fuoco e Protezione civile stanno facendo verifiche dopo la scossa di terremoto avvertita dalla popolazione in Molise: al momento non vengono segnalati danni.