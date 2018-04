Scossa di terremoto, verifiche ok nelle strutture pubbliche di Termoli

TERMOLI. La scossa di terremoto di intensità 4.2 ed epicentro ad Acquaviva Collecroce è stata avvertita anche a Termoli. Al momento non si registrano danni a cose o persone e anche al Pronto soccorso non si registrano interventi legati al terremoto. La squadra della Protezione Civile del Comune di Termoli è sul territorio per verificare eventuali danni o situazioni di emergenza. Seguono aggiornamenti.

Da una prima ricognizione effettuata dai Vigili del Fuoco, non risultano criticità o lesioni dovute alla scossa di terremoto né a Termoli né nei paesi interessati dalla scossa. Dai primi rilievi della Protezione civile termolese nelle scuole e al municipio non c’è stata alcuna conseguenze di natura struttura.