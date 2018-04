Controlli sulla diga del Liscione e nei centri abitati di Acquaviva e Guardialfiera

GUARDIALFIERA. "Stiamo effettuando una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Tra poco arrivano i Vigili del fuoco per controlli più approfonditi. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni". Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, poco dopo la scossa che ha colpito la zona con epicentro Acquaviva Collecroce. "Stiamo girando per il paese vecchio - ha proseguito il sindaco Tozzi - al momento del sisma mi trovavo sul lago di Guardialfiera per un giornata all'aria aperta. L'ho avvertita nitidamente. Poi sono corso in paese".

Inoltre, Molise Acque ha attivato lo stato di pre-allerta per l'invaso del Liscione, sia sul viadotto che nella diga stessa, con i tecnici della Protezione civile, anche qui non ci sono stati problemi. Ma il monitoraggio continuerà. In volo anche un elicottero da Pescara.