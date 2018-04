Tredici scosse in 12 ore, elicottero dei Vigili sorvola diga e Basso Molise

TERMOLI. Altre quattro scosse di terremoto dalle 15.01 alle 15.47 e sempre con epicentro Montecilfone, di queste solo una ha superato 2 di magnitudo, 2.1 per la precisione e le altre 3 si sono attestate tra 1.3 e 1.9, tra i 20 e i 26 chilometri di profondità.

Una vera e propria sequenza, che considerando la prima scossa nella notte e la replica più significativa da 4.2, ormai registra 13 eventi tellurici in poco più di 12 ore.

Per fortuna, da una prima ricognizione effettuata dai Vigili del Fuoco a Termoli, non risultano criticità o lesioni dovute alla scossa di terremoto né a Termoli né nei paesi interessati dalla scossa.

A seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 11.48 con magnitudo 4.2, sono in corso le verifiche da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. L'evento sismico - con epicentro localizzato tra i comuni di Guglionesi, Montecilfone e Palata in provincia di Campobasso - risulta avvertito dalla popolazione e al momento - specifica la Protezione civile - non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Un elicottero dei vigili del fuoco sta sorvolando in questo momento il grande bacino artificiale di Guardialfiera. L'invaso, prodotto dalla diga sul fiume Biferno, è uno dei più grandi del centro Italia, e serve a fornire acqua a tutto il basso Molise. L'invaso risale agli anni '60 e la sopraelevata che lo attraversa completamente per oltre otto chilometri è stata completata nel '68.

L'elicottero sorvola anche tutti i Comuni del Basso Molise. Intanto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ha effettuato sopralluoghi a Larino, Ururi, San Martino, Portocannone, Campomarino e Termoli. La squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano, invece, ha effettuato sopralluoghi ad Acquaviva, Guardialfiera, Palata e Montecilfone.

Il capo distaccamento di Termoli Aldo Ciccone si sta occupando del monitoraggio del Liscione, il punto più sensibile.