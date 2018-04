Sequenza sismica in Basso Molise, sei i Comuni che hanno chiuso le scuole per giovedì

MONTECILFONE. Territorio epicentro di 9 delle 13 scosse registrate dalle 3.35 alle 15.50, Montecilfone non ha subito danni a causa della sequenza sismica di oggi. «L'ufficio tecnico comunale sta verificando lo stato degli immobili di interesse pubblico di pertinenza del comune di Montecilfone. A prima vista non si evidenziano danni derivanti dagli eventi sismici. Vi terrò informati, anche su questo profilo, circa i provvedimenti che saranno eventualmente adottati», ha dichiarato il sindaco Franco Pallotta. L’attenzione è tutta rivolta per domani all’apertura o meno delle scuole, sei i Comuni che hanno deciso precauzionalmente di chiudere i plessi domani: oltre a Montenero di Bisaccia, prima a farlo, ordinanze anche a Palata, Tavenna, Acquaviva Collecroce Guardialfiera e Castelmauro.