Scuole chiuse anche a Termoli, alunni a casa pure in altri 17 Comuni del Basso Molise

TERMOLI. Scuole chiuse anche a Termoli. Questa la decisione presa in serata dal sindaco Angelo Sbrocca.

La sequenza sismica che i geologi chiamano after-shock, ovvero dopo un evento tellurico significativo, diverso dallo sciame, pare attenuarsi in Basso Molise. Nelle ultime 3 ore ci sono state solo 3 repliche, due con epicentro a Montecilfone e una per la prima volta a Guglionesi, tra 1.3 e 2.6 di magnitudo, con profondità variabile tra i -17 e i -24 km.

Intanto, dopo le verifiche visive da parte dei tecnici comunali, Vigili del fuoco e Protezione civile in tutto il Molise, si susseguono le ordinanze di chiusura delle scuole che stanno riguardando tutto il Basso Molise. Per ora hanno deciso la chiusura dell’attività didattica per domani, finalizzata alla ulteriore e più approfondita dei plessi scolastici, i sindaci di Larino, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, Montecilfone, Tavenna, Palata, Guardialfiera, Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Petacciato, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi, Montorio nei Frentani e anche Termoli.