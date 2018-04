Sbrocca riunisce il Coc in municipio, giovedì controllo alle scuole superiori

TERMOLI. Terremoto, monitorato territorio e Coc aperto in Comune.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro nell’area di Acquaviva Collecroce si è verificata questa mattina ed è stata avvertita chiaramente anche nella città di Termoli.

Fin dai minuti successivi al sisma il sindaco Angelo Sbrocca ha attivato le squadre di Protezione Civile del Comune di Termoli ed è stato riunito il Coc (centro operativo comunale).

Sono stati effettuati monitoraggi in tutti gli edifici pubblici e nelle scuole comunali. Dai sopralluoghi non sono emerse lesioni o danni dovuti alla scossa di terremoto.

Ciò nonostante nel tardo pomeriggio il Coc ha ritenuto opportuno in via precauzionale chiudere le scuole per la giornata di domani 26 aprile 2018.

Secondo quanto stabilito dalla Provincia di Campobasso che ne ha la competenza, nella giornata di domani, saranno effettuati i sopralluoghi anche negli istituti di istruzione di secondo grado superiori.

La riapertura delle scuole sarà prontamente comunicata.