In serata altre due scosse, la più forte di 2.7, Berchicci: preoccupa la nuova faglia

MONTECILFONE. Dopo oltre tre ore di calma piatta, dalle 16.59, in serata, tra le 20.28 e le 20.59 ci sono state altre due scosse di terremoto. Entrambe molto profonde. La prima di 1.8 a 25 km nel sottosuolo e la seconda, più potente, di 2,7 di magnitudo, a meno 27 km. Intanto, il sindaco di Palata Michele Berchicci si dice preoccupato. «C'è stata paura in paese per il terremoto di oggi. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz'ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone». Così il sindaco di Palata, Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2. «Mi sono sentito con un esperto di Napoli - ha aggiunto l'amministratore - ci preoccupa questa nuova faglia. In via precauzionale nella giornata di domani le scuole in paese resteranno chiuse».