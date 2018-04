Violento impatto in via Abruzzi, si scontrano auto e scooter

TERMOLI. Impatto violento in uno dei tratti più affollati e altrettanto pericolosi del centro urbano cittadino. Un'auto e uno scooter sono venuti a contatto e non in modo blando all'incrocio tra via Abruzzi e viale Trieste.

Ad avere la peggio il mezzo a due ruote, finito per terra, ma anche la macchina, un piccolo monovolume azzurro, ha riportato danni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Termoli, che hanno eseguito i rilievi e disciplinato la circolazione, che ha subito comunque disagi, visto che entrambi i veicoli occupavano l'intera carreggiata.

Al pronto soccorso, trasportato dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia in ambulanza, è finito un 51enne, G. L., con forti dolori alla spalla destra.