Tamponamento a catena in via Corsica e una delle 5 auto fugge via

TERMOLI. Tardo pomeriggio da incubo per la viabilità a Termoli. Non solo l’incidente in centro, ma ben due sinistri nella trafficatissima via Corsica, persino con una coda molto particolare. In direzione Campomarino, intorno alle 18.30, tamponamento a catena che ha visto coinvolte cinque autovetture inizialmente, però al nostro arrivo erano solo quattro, perché gli occupanti delle quattro auto, due Fiat Panda, un’Alfa Romeo e una Golf, hanno testimoniato che una quinta macchina coinvolta prima dell'arrivo dei Carabinieri è fuggita via di corsa. In due sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, un 30enne di Termoli, P. R., e una 79enne di Montenero di Bisaccia, C. M.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise soccorso coi medici e i volontari della Misericordia in ambulanza, i Carabinieri e i Vigili urbani. Anche in questo caso disagi alla circolazione.