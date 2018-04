Tragico schianto sull'A14: camion si ribalta, muore il conducente

VASTO. Incidente mortale questa sera, poco prima delle 23, sull'A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord. A perdere la vita un uomo che è deceduto dopo essersi ribaltato con il proprio camion.

Sul posto la Polizia Stradale di Vasto Sud, i Vigili del Fuoco di Vasto e Lanciano. L'autostrada al momento è chiusa. Disagi alla circolazione e lunghe code.

"Sulla A14 Bologna-Taranto tra Vasto sud e Vasto nord verso Pescara si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente avvenuto al km 438 alle 22:45. Si tratta di un mezzo pesante che si è ribaltato disperdendo il carico composto da frutta, in parte anche sulla carreggiata opposta. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. A chi viaggia verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Vasto sud, consigliamo di percorrere la Strada Statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a Vasto nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso."



Notizia in corso di aggiornamento