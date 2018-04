Serata da incubo al Pronto soccorso, l'addetto del triage: «Andate in un altro ospedale»

TERMOLI. Testimonianza diretta da parte di un utente della sanità molisana, M. T., che si lamenta di come fosse organizzato nella serata di ieri il servizio di accoglienza e triage del Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Alle 20.30 di giovedì 26 aprile mi sono recato presso il pronto soccorso di Termoli per far visitare mio figlio con febbre molto alta e che non accennava a scendere nonostante la terapia datami dal pediatra. All'arrivo in ospedale ci rechiamo nella stanza del triage e lì una sconvolgente situazione... vi erano in attesa di triage 4 bambini, tra i quali uno con la fronte ferita e sanguinante, uno che era stato morso da un cane, uno caduto, uno con dolori al petto/stomaco, mio figlio e subito dopo sono arrivati altri 2 bambini, oltre ad una quindicina di persone già in attesa anche dalle 14.

Nel triage non vi era nessuno, a questo punto mi sono rivolto a l'unica persona visibile al pronto soccorso, la guardia giurata. Gli ho chiesto, dopo avergli fatto notare che l'ora di chiusura del triage era le 21, che già dalle 20 non vi era più nessuno. L'ho sollecitato a chiamare qualcuno, lui con molta disponibilità si è recato all'interno per far uscire l'addetto al triage. Immediatamente è venuto fuori, ma solo per chiudere la sala e dire cose come... siamo impegnati, a qualcuno che gli ha fatto notare l'orario si è permesso di dire, andate in un altro ospedale e di fare la fila in attesa che uscisse qualcuno dalle sale visita. Dopo una estenuante attesa ci siamo recati in massa presso la guardia medica, che dopo una prima visita, ci ha invitato a tornare in pronto soccorso.

Dopo aver alzato un po' la voce e dopo aver chiesto anche l'intervento invano dei Carabinieri, qualcuno è stato visitato immediatamente, ma a discapito di quelle povere persone, anche anziani con visibile malessere, che attendevano dalle 14. Siamo alla frutta».