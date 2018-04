TERMOLI. Mattinata movimentata a Pozzo Dolce. Vigili urbani e Polizia di Stato impegnati nell’esecuzione di una ordinanza di sgombero datata addirittura 24 gennaio.

Parliamo dell’area ludica che ospita impianti di calciobalilla e altre attrezzature per l’intrattenimento dei giovani sull’area che sorge alle spalle della Curia e della chiesa di Sant’Antonio e che affaccia sul Lungomare Nord e via Mario Milano.

Col provvedimento di gennaio, il Comune di Termoli voleva liberare l’area denominata Pozzo Dolce e dispone lo sgombero con demolizione dell’area ludica ospitata alle spalle della chiesa di Sant’Antonio.

I FATTI

Lo scorso 13 novembre il Comando di Polizia Municipale ha riferito che nell’area di Pozzo Dolce persiste l’occupazione di suolo, senza titolo, con box e gazebo.

La titolare di un’autorizzazione per l’esercizio di spettacolo viaggiante ha ricevuto due dinieghi tra il 2013 e il 2014. Il verbale dei Vigili urbani redatto dopo il sopralluogo effettuato ormai quasi 4 anni fa, ha contestato la realizzazione di strutture in legno e gazebo con copertura in pvc e varie attrezzature da gioco.

Ci fu una prima ordinanza di rimozione, poi impugnata dal legale della titolare dell’attività, ma adesso l’amministrazione torna a bomba e considerata l’«Attesa l’assoluta ed insanabile illegittimità dell’occupazione realizzata, senza titolo abilitativo, con le seguenti strutture nell’area comunale “Pozzo Dolce”, prospiciente il Lungomare Nord di Termoli: 1. Manufatto in legno delle dimensioni di mt.4,00 x mt. 3.00 adibito a somministrazione bevande; 2. N° 2 gazebo sorretti da montanti in ferro e copertura in pvc delle dimensioni di ogni struttura di mt. 5.00 x mt.5.00; 3. N° 5 calciobalilla; 4. N° 3 tavoli in legno e n°6 panche; 5. N° 6 tavolini in plastica; 6. N° 2 congelatori a pozzo; 7. N° 4 pali con impianto funzionante di illuminazione, video sorveglianza e parabola; 8. Diverse sedie in plastica (circa n°14).

Per questo motivo, l’amministrazione ha ordinato di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate nell’area pubblica denominata “Pozzo Dolce” di Termoli, così come descritte dal Comando di Polizia municipale, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, entro 10 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento:

In caso di inottemperanza l’Ente proprietario avrebbe attivato il procedimento per la demolizione/rimozione d'ufficio, da eseguirsi con accollo delle spese al responsabile dell'abuso».

L’EPILOGO

Stamani, dunque, l’epilogo della vicenda, anche se gli occupanti hanno fatto intervenire il loro legale, l’avvocato Ruggiero Romanazzi. Per adesso, sono stati rimossi tutti gli ingombri amovibili, mentre per le strutture ancorate, visto il rischio che venissero danneggiate, la loro rimozione è stata al momento rinviata.