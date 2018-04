Sisma, a Montecilfone chiesto il sopralluogo in due immobili privati: rallentano le scosse

MONTECILFONE. Sul terremoto nel Basso Molise l’attenzione si sposta ora dai centri abitati di Acquaviva Collecroce e Guardialfiera a quello di Montecilfone, che dopo la revisione dell’epicentro, localizzato a sud-est del comune arbereshe, vede accendere i riflettori di controlli e anche un po’ di ansa della popolazione.

Dopo le verifiche compiute su tutti gli edifici pubblici, tanto da far riaprire oggi le scuole regolarmente, in municipio sono giunte due richieste di ispezioni e sopralluoghi in due immobili privati.

Controlli che saranno effettuati nelle prossime ore.

Intanto, anche la notte scorsa e fino alla nostra pubblicazione, hanno segnato una diminuzione delle repliche nella sequenza sismica after-shock, con appena tre eventi, il primo alle 00.26 con magnitudo 2.1 a una profondità di 23 km e la seconda alle 3.10 con intensità di 1.5 a una profondità di 17 km. La terza, alle 14.23, a 5 km a Sud-Est da Montecilfone, con 1.9 di magnitudo e 27 km di profondità.