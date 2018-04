Cadavere rinvenuto sulla costa molisana, interviene "Chi l’ha visto?" per l'identificazione

TERMOLI. Per la terza volta in pochi anni la trasmissione Tv ormai cult Chi l’ha visto?, che svolge un ruolo essenziale e insostituibile di servizio pubblico, si occupa di un cadavere rinvenuto sulla costa molisana e di cui non si conosce l’identità. Nel primo caso, l’estate 2013, un maschio senza vita venne trovato sulle sponde del Saccione e non venne identificato, diverso l’epilogo per la 55enne Anna Maria Tabellione, la donna pescarese scomparsa pochi giorni prima in Abruzzo. Mercoledì sera Federica Sciarelli ha lanciato un nuovo appello, per il cadavere di donna rinvenuto domenica scorsa in mare a 3 miglia nautiche da Petacciato, al largo della costa del Mare Adriatico.

«Chi era?» Si chiede la Sciarelli, come si chiedono tutti. La donna – come riporta anche il sito web della trasmissione – indossava giacca (tipo tuta) marrone, maglietta bianca, un paio di pantaloni neri (tipo fuseaux), un paio di calzini di spugna neri. Ecco la descrizione nella scheda pubblicata su Internet. «Il 22 aprile 2018 il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a 3 miglia al largo di Petacciato dopo che un diportista ha lanciato l'allarme. Non si esclude possa trattarsi di una persona straniera: la Capitaneria di Porto di Termoli il 24 aprile ha diramato un dispaccio internazionale sul ritrovamento del corpo con i connotati della donna e in particolare il suo abbigliamento.

Secondo l’autopsia dei medici legali di Foggia si trovava in acqua da almeno 15 giorni. Indossava una giacca da tuta di colore marrone, una maglietta bianca, un paio di pantaloni neri tipo fuseaux e un paio di calzini di spugna neri. L'autopsia ha stabilito che il corpo si trovava in mare da almeno 15 giorni. Nell’ultimo mese si sono registrati forti venti da Nord-Ovest. Il corpo potrebbe essere arrivato da nord. non è possibile capire se dal versante italiano o slavo: potrebbe provenire fin da Trieste, così come dalle coste della Croazia o della Slovenia». Attualmente il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione si trova nella cella frigorifera della sala mortuaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli.