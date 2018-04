TERMOLI. Per qualcuno, dall'ironia sferzante, sono prove tecniche del Tunnel, per altri il segno inequivocabile del degrado che vive e soffre la nostra città.

Stamani in via Aubry, poco dopo l'uscita dalla scalinata del Folklore, si è aperta una profonda buca, che ha allarmato il settore Lavori pubblici del Comune di Termoli.

Immediato il sopralluogo dei tecnici, della Crea - che per competenza eseguirà i lavori nel pomeriggio di oggi - e della Polizia municipale, chiamata a disciplinare il traffico in una zona ad alta densità di circolazione, specie nei fine settimana.

Fino a quando il danno non sarà riparato e la sede stradale sarà messa in sicurezza, per risalire dal porto occorrerà per forza passare in viale Marinai d'Italia e quindi imboccare poi la salita che porta al Terzo corso, mentre sia da via Carlo del Croix che dalla stessa via Aubry a scendere il transito è ammesso.