Nel pomeriggio al Santuario di Madonna Grande i funerali di Michele Florio

TERMOLI. Si celebrano oggi i funerali di Michele Florio, l’anziano travolto da un cavallo alla Carrese di Chieuti domenica scorsa, 22 aprile.

Familiari e agenzia di Pompe funebri Carrino sono riusciti a sbrigare velocemente i documenti propedeutico alla restituzione della salma e alla successiva tumulazione, dopo l’estremo saluto e il rito religioso.

La messa è fissata alle 17, presso il Santuario di Madonna Grande.

La restituzione del feretro ai familiari avviene dopo che ieri pomeriggio è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma del 78enne.

L’autopsia è stata effettuata da un medico legale nominato dalla Procura di Foggia, proveniente dall’istituto dell’ateneo dauno. E’ durata tre ore, dalle 14.30 alle 17.30 circa ed era tesa ad acquisire elementi utili a determinare le cause del decesso. In pratica, attraverso l’esame dei tessuti e dei campioni prelevati, si stabilirà se Florio ha perso la vita per le ferite riportate in modo traumatico sotto al cavallo che l’ha travolto, oppure che possa essere insorto un malore. Il referto che l’anatomo-patologo consegnerà al Pm entro il tempo stabilito da quest’ultimo scioglierà i dubbi residui.