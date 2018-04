Carrese, negata la sospensiva: ma il Tar rimette la patata bollente a prefetto e Commissione

SAN MARTINO IN PENSILIS. La patata bollente viene rimessa dal Tar Molise alla Commissione di Vigilanza e al prefetto di Campobasso. E' questo il verdetto, alquanto salomonico, che i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno enunciato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 aprile, in ordine al ricorso d'urgenza e alla richiesta di sospensiva cautelare che i legali incaricati dal sindaco Massimo Caravatta avevano presentato ieri mattina d'urgenza, dopo che giovedì era stato notificato il provvedimento a firma del vice prefetto Pigliacelli con cui veniva vietata la Carrese.

La sospensiva è stata negata e quindi non bloccherà l'ordinanza prefettizia, che rimane in vigore. Ma non tutte le speranze sono perdute, poiché dirimente sarà l'esito della Commissione di vigilanza convocata per lunedì mattina.

In base alle nuove prescrizioni e ordinanze che il sindaco Caravatta ha emesso, subito dopo aver ricevuto il niet dal palazzo di Governo, la Commissione valuterà se ci saranno le condizioni di sicurezza per far disputare la manifestazione. Qualora arrivasse il disco verde, dalla Prefettura potrebbero anche revocare il divieto. Questo è l'auspicio di tutti coloro che ci tengono a che la Carrese non venga annullata per il secondo anno dal 2015.