Si ferma la sequenza sismica in Basso Molise, zero scosse da venerdì pomeriggio

MONTECILFONE. Non perdiamo di vista la questione sismica e con estremo piacere diamo notizia che nelle ultime 26 ore abbondanti, dalle 14.23 di ieri, non ci sono state repliche in Molise e nella zona interessata dalla scossa da 4.3 di magnitudo in territorio di Montecilfone del 25 aprile.

Per fare un parallelo e capire la differenza tra sequenza sismica aftershock e un vero sciame sismico, nelle stesse 26 ore abbondanti, in Italia ci sono state 155 scosse di terremoto, la grandissima parte delle quali tutta riconducibile alla zona dell'Appennino centrale devastata dall'agosto 2016 al gennaio 2017 e che ha superato le centomila scosse in questi 20 mesi.