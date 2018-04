Rinviata a lunedì la riparazione della buca, stop al traffico dal porto verso il centro storico

TERMOLI. La riparazione della profonda buca che si è aperta in via Aubry nella mattinata di oggi verrà effettuata dalla Crea Gestioni srl nella mattinata di lunedì 30 aprile. La voragine, presente nella curva subito dopo la scalinata del Folklore, è stata causata da una perdita idrica da una condotta, per questo a occuparsene deve essere la società che gestisce il servizio idrico integrato in regime di prorogatio dal 2013.

Il rinvio della riparazione in via Aubry è stato dettato da ragioni di ordine tecnico e soprattutto per evitare interferenze con il traffico pedonale e veicolare sicuramente più intenso nel weekend che precede il Ponte del Primo maggio. Fino a intervento ultimato, dunque, dal porto non si potrà più salire verso il centro storico, ma occorrerà andare in viale Marinai d'Italia per poi decidere di reimmettersi o sul Terzo corso, oppure verso via Corsica.