Gli animalisti non si fermano e Fortinguerra: lo Stato comincia a capire

CAMPOBASSO. "Finalmente le autorità governative cominciano a comprendere che lo Stato deve applicare con rigore le normative esistenti".

Questo quanto afferma il portavoce della campagna contro le Carresi del Comitato Europeo Difesa Animali onlus, Francesco Fortinguerra, in merito alla sospensione della Carrese di San Martino in Pensilis.

"Carabinieri e Nas - dice ancora Fortinguerra - hanno già fatto un ottimo lavoro per far emergere la verità dei fatti.

Purtroppo è stata necessaria anche la vittima umana a Chieuti per far aprire gli occhi su manifestazioni che si basano sullo sfruttamento sul maltrattamento di animali e che in società più evolute sarebbero da tempo vietate". E l'esponente del comitato anti-Carresi aggiunge: "Se bastasse la lunga tradizione giustificare tutto, allora dovremmo accettare le spose bambine e i matrimoni combinati che in diverse aree del mondo sono 'tradizioni' millenarie. Le tradizioni che si basano sulla sofferenza altrui, umana o non umana, vanno superate. Purtroppo, nella nostra campagna internazionale in cui mostreremo quello che sono realmente le Carresi per gli animali coinvolti, dovremo anche sottolineare il forte coinvolgimento della Chiesa cattolica a sostegno delle stesse. Emblematiche - sottolinea Fortinguerra - le parole riportate da don Nicola di San Martino in Pensilis che parla di 'pugnalata al cuore della città' e dice che 'non si apprende, si sanguina, si subisce'. Ebbene - dice l'esponente del Comitato animalista - noi mostreremo quanto sanguinano i buoi pungolati in queste feste e mostreremo le evidenze dei maltrattamenti subiti e riscontrati dalla magistratura in passato". E, sulla solidarietà del Vescovo De Luca, Fortinguerra conclude: "Se la Chiesa non rinnegherà ufficialmente questo genere di manifestazioni, le ricadrà addosso una vergogna internazionale".