Moto esce fuori strada con due giovani in sella, 20enne finisce al San Pio

ROCCAVIVARA. Un centauro ventenne portato in condizioni fortunatamente non serie all’ospedale San Pio di Vasto, nel tardo pomeriggio, è il bilancio di un incidente in moto che poteva avere ben altre conseguenze. In due stavano percorrendo in sella alla motocicletta una strada provinciale in territorio di Roccavivara, nei pressi del Santuario di Canneto, quando per ragioni al vaglio dei Carabinieri del posto, intervenuti dopo il sinistro, il mezzo ha perso il controllo ed è uscito fuori dalla sede stradale, facendo cadere conducente e passeggero. Ad avere la peggio proprio chi guidava la moto, appunto il 20enne poi trasportato in ambulanza dai medici del 118 della postazione di Trivento con codice rosso al pronto soccorso del nosocomio vastese. Ma per fortuna gli accertamenti clinici e radiologici hanno evidenziato come il giovane fosse da subito fuori pericolo.