Parcheggiatori illegali e molesti a Termoli: abusivi intoccabili?

TERMOLI. I guardiamacchine concretano figure che, senza autorizzazione, richiedono, talvolta persino pronunciando velate minacce, una somma di denaro ai conducenti di autovetture a fronte di una ‘guardianìa’ praticata in aree pubbliche. Il fenomeno è diffuso soprattutto nel Centro-Sud, spesso collegato alla criminalità organizzata, di tale da inserirsi nella strategia del controllo del territorio delle succitate organizzazioni. In molti casi, il parcheggio, praticato senza i titoli previsti dalla normativa, diviene vera e propria estorsione ai danni di chi deve fermarsi, con regolari minacce per l'autovettura in caso di mancato pagamento, od anche intimidazionied aggressioni fisiche.

Certamente in Molise il fenomeno rimane circoscritto rispetto all’entità di quello che i ‘mass media’ registrano a Napoli od anche nella vicina San Giovanni Rotondo.

Ma a Termoli quanti sono quelli che praticano una vigilanza abusiva sulle aree di sosta e cosa guadagnano quotidianamente gli abusivi? Chi vigila tra i componenti delle varie Polizie e delle Forze dell’ordine in una città dove opera – senza parere - un circuito di illegalità (minima, ma diffusa) che comunque fa da ammortizzatore sociale, contenendo – in qualche modo - il disagio ma esercitando un controllo in certune aree del concentrico cittadino?

A dare l’allarme è un ‘dossier’ anonimo, diffuso nella cittadina adriatica che individua un’area in particolare che si identifica con quella antistante il vecchio ospedale, con foto che non lasciano spazio a dubbi e che documentano persino i volti e le metodiche di lavoro di chi controlla la zona in un modo che non sarebbe esagerato definire sistematico e militare. In sostanza non si tratta di un vero e proprio esercito di parcheggiatori ma di un nucleo che potrebbe essere fronteggiato tranquillamente da una diecina di addetti alla vigilanza. Non rappresentano quella marea che si registra nelle dieci Municipalità partenopee, suddivise per teatri, cinema e ‘night-club’. Il dominio dei parcheggiatori nell’ex-area di sosta del vecchio ospedale è un dato visibile ed evidente che origina persino problemi di ordine pubblico. In una sola giornata gli abusivi possono incassare anche un migliaio di euro. Non esistono tariffe, come a San Giovanni Rotondo dove, per tenere in caldo il posto, ogni tanto viene esibito anche un coltello).

Ma ciascun automobilista, soprattutto allo scopo di non farsi rigare la vernice della carrozzeria (“Va’ tranquillo, cumpa’, che te la proteggo io la macchina!”), due euro (e talvolta anche cinque) li lascia (e anticipatamente!) nelle mani del ‘signore’ o della ‘signora’. E lo fa anche se storce la bocca, accettando quella sorta di ricatto. Talvolta addirittura collabora, lasciando le chiavi ed instaurando con l’abusivo un vero e proprio rapporto fiduciario.



Come combattere il fenomeno? Di certo occorre un controllo maggiore del territorio da parte delle Forze dell’ordine, infliggendo ai ‘parcheggiatori’ il verbale di accertamento previsto dal Codice della strada (sui 700 euro). Si dirà che la cifra potrebbe non essere mai pagata a causa dello stato di nullatenenza del soggetto individuato; ma non sempre questi gestori delle aree di sosta cittadine sono in questa condizione di inattaccabilità. Con la legge Minniti, è arrivata anche la possibilità di emettere una sorta di divieto molto simile a quello del ‘Daspo’ per lo sport.

Se l'abusivo “opera” nei pressi di un sito sensibile, e viene fermato per due volte nel giro di 48 ore, può essere colpito da un provvedimento di allontanamento dalla zona fino a sei mesi. Ma, a tutt’oggi, previsioni del genere non sono state attualizzate. Se il proprietario del mezzo non si lascia intimorire, si può arrivare anche all'arresto per estorsione, in ispecie quando vi siano collegamenti con minacce. Purtroppo, se non si pone mano al fenomeno, il ‘business’ continuerà ad essere consumato sotto gli occhi di tutti, nel silenzio generale. E questa idea di illegalità, tanto poco avvertita, diventerà una regola di vita e – per conseguenza – un fatto perfino normale. Anzi di più: un vero e proprio lavoro in una città dove ve n'è poco.

Claudio de Luca