Si sente male, chiamano il 118 ma non arriva: intervengono i Carabinieri e tutto si sblocca

SAN MARTINO IN PENSILIS. Momenti di tensione nella tarda mattinata a San Martino in Pensilis, dove in centro un uomo si è sentito male e alla richiesta di intervento immediato del 118 Molise, il centralino ha avuto difficoltà nel trovare un’ambulanza libera e allora gli astanti si sono inferociti, minacciando di chiamare i Carabinieri.

In realtà, il ricorso al centralino del 112 è stato necessario e dopo un po’ che sia l’Arma che i privati avevano sollecitato l’intervento medico d’urgenza, l’equipe del Molise soccorso è arrivata, ma dalla postazione di Termoli, nella speranza che il tempo impiegato non sia stato eccessivo. Un episodio che evidentemente mostra come la rete di assistenza del 118 sul territorio dovrebbe essere potenziata, specie in periodi che vanno dalla primavera all’estate.