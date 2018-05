Evaso dai domiciliari per rapinare la banca

VENAFRO – Per mettere a segno la rapina ai danni della filiale di Venafro di Banca Intesa San Paolo, era evaso dai domiciliari. Quel giorno doveva stare a casa. E invece era arrivato tranquillamente in Molise, insieme ai suoi complici, per fare l’ennesimo colpo.

Parliamo di Salvatore Esposito, 50 anni, di Napoli, arrestato dai Carabinieri a conclusione delle indagini sulla rapina effettuata l’estate scorsa.

Su richiesta del sostituto procuratore, Marco Gaeta, il Gip del tribunale di Isernia, Vera Iaselli, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nei confronti di Massimiliano Murolo, 40enne, anch’egli residente nel capoluogo di regione campano.

Per il “palo”, il 40enne Pasquale Papa, anche lui di Napoli, sono stati invece disposti i domiciliari.

I particolari delle indagini sono stati illustrati durante una conferenza stampa convocata al comando provinciale dell’Arma di Isernia.

“Si tratta di veri e propri professionisti della rapina – ha detto il procuratore capo Paolo Albano durante la conferenza stampa -: hanno agito con una pistola, colpendo anche uno degli impiegati.

Gli altri, più alcuni clienti, sono stati rinchiusi in uno stanzino, per questo c’è anche l’aggravante del sequestro di persona”.

Decisivo ai fini delle indagini il ritrovamento, da parte dei Carabinieri della compagnia di Venafro, dello scooter usato per la fuga, oltre a uno smartphone smarrito dai rapinatori.

“Nonostante fosse intestato a extracomunitari – ha spiegato il comandante Mario Giacona – siamo riusciti a risalire agli autori della rapina. E grazie all’incrocio delle celle telefoniche abbiamo accertato la loro contemporanea presenza a Venafro, la mattina della rapina.

Mentre nei giorni precedenti avevano effettuato dei sopralluoghi in città. Le immagini del sistema di videosorveglianza, le impronte rinvenute e altri riscontri tecnici ci hanno permesso di avere ulteriori certezze sui responsabili della rapina”.

“Un ruolo importante – ha sottolineato il comandante provinciale dei Carabinieri di Isernia, Gennaro Ventriglia – lo ha giocato il senso civico dei cittadini. Ci hanno dato tante informazioni preziose.

Grazie anche alla loro collaborazione, siamo riusciti a individuare i rapinatori. Quando c’è questo gioco di squadra si ottengono ottimi risultati in tempi rapidi”.

Le indagini proseguono. Sono in corso accertamenti per verificare se i rapinatori abbiano messo a segno un colpo analogo anche in provincia di Latina.

Alcuni indizi – compreso il rinvenimento della pistola verosimilmente usata a Venafro – portano nel Lazio.