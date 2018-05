«Può ripararmi una Golf blu?»... e gli ruba lo smarthpone in officina

TERMOLI. Entra in una officina meccanica, a Termoli, e distraendo a parole il titolare, gli ruba lo smartphone.

Erano circa le 11 di questa mattina, quando un signore distinto entra in una officina meccanica ubicata in una zona piuttosto centrale per chiedere al meccanico la possibilità di eseguire un lavoro alla sua auto che aveva parcheggiato più avanti dell'officina.

A quanto pare una Golf 4 blu a benzina con una particolarità, un tubo di scappamento cromato, (dettagli utili in futuro se si ripresentasse altrove).

Nell’attività artigianale c’erano il titolare e due amici dello stesso, ricevuto un cortese diniego a causa della lunga lista di riparazione da compiere, tra domanda e risposta saranno trascorsi cinque minuti, lasso di tempo che è bastato al finto distinto per arraffare il cellulare in vista e andare via.

L’auto-riparatore ha cercato di correre dietro all'uomo ma ha fatto appena in tempo a vedere la Golf blu, probabilmente con un complice a bordo, sparire di corsa.

Amarezza profonda per l’artigiano, non tanto sul valore commerciale dello smartphone, ma per quello affettivo, dove custodiva foto e video di momenti felici e privati passati in famiglia.