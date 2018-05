Auto finisce contro una Gazzella dell'Arma ferma al posto di controllo, ferita 27enne

PORTOCANNONE. Grande spavento nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, per una 27enne (V. V.) rimasta coinvolta in un uno scontro con una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri ferma sul ciglio della strada in contrada Cocciolete, tra Campomarino e Portocannone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per rilevare il sinistro e un nugolo di amici della ragazza, soccorsa dal 118 giunto sul posto coi volontari della Misericordia in ambulanza.

La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Per fortuna lievi le conseguenze per la 27enne.