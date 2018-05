Ingoia tre lamette mentre si trova alla stazione, 40enne portato a San Giovanni Rotondo

TERMOLI. Ingoia tre lamette e dopo i primi accertamenti al San Timoteo viene trasferito d’urgenza al reparto di Gastro-enterologia dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Protagonista della disavventura e autore del gesto auto-lesionista un 40enne abruzzese in cura per l’igiene mentale a Teramo.

Appena scattato l’allarme, finisce di filato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dopo aver compiuto un gesto inconsulto.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.50, il 118 è stato chiamato a intervenire alla stazione ferroviaria della città adriatica perché il 40enne in cura per disturbi psichici a Teramo ha detto di aver ingoiato tre lamette.

Il paziente del Csm teramano, M. I., è stato subito trasportato al nosocomio di viale San Francesco in codice giallo, quindi per evitare ulteriori complicazioni ne è stato deciso il trasferimento a San Giovanni Rotondo per una gastroscopia con attrezzature idonee alla circostanza.