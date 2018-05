Carcassa di tonno rosso spiaggiata sul litorale Nord di Termoli

TERMOLI. Incontro ravvicinato del terzo tipo stamane sulla spiaggia del litorale Nord, alcune centinaia di metri dopo il cosiddetto "Grattacielo".

Alcuni appassionati della camminata mattiniera a contatto col mare si sono imbattuti in una carcassa di un grosso pesce, sembrerebbe un esemplare di tonno rosso, in evidente stato di decomposizione e anche squarciato da un arpione, finito per spiaggiarsi sulla costa Nord termolese.

Ennesima carcassa che ora dovrà vedere all'opera i militari della Capitaneria di Porto e il Comune di Termoli, che per competenza attraverso la Teramo Ambiente, provvederà - si spera al più presto - a rimuovere e smaltirla.