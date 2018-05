Alcuni bambini non vaccinati, notifiche dei Vigili urbani alle famiglie

TERMOLI. C'era da aspettarselo, anche se la realtà è sempre un'altra cosa.

Il 30 aprile sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei dirigenti scolastici delle documentazioni relative alle vaccinazioni.

Al termine della procedura, nel caso si riscontrino bambini/ragazzi non in regola con le vaccinazioni l’Asrem avvia la procedura per il recupero dell’inadempimento, al fine di adempiere all’obbligo vaccinale.



Qualora la procedura di recupero non vada a buon fine, i bambini della scuola dell’infanzia e dei nidi non potranno più frequentare, mentre i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria andranno incontro ad una multa tra i 100 e i 500 euro.

Ma cosa è successo a Termoli? Attraverso la struttura dell'assessorato alle Politiche sociali sono stati inviati alcuni incartamenti al comando di Polizia municipale per la notifica ai genitori inadempienti relativi ai bimbi fino ai 6 anni. Notifiche che sono in corso in queste ore e che hanno suscitato subbuglio sia nei diretti interessati che nelle loro cerchie più strette, tanto che si sta formando anche un gruppo di coloro che sono stati bersagliati dai provvedimenti, peraltro attesi, visto l'iter alquanto amplificato nel corso degli ultimi mesi.