Stupefacenti pronti allo smercio e piantagione in garage, 31enne in manette

TERMOLI. Blitz degli agenti della squadra mobile di Campobasso col supporto dei colleghi del commissariato di Polizia in un appartamento situato alla periferia Sud di Termoli, nei pressi della zona artigianale.

Un 31enne è stato sorpreso in possesso di quasi 3 etti di marijuana (280 grammi per l'esattezza), di alcune dosi di hashish, soldi che sono considerati provento di spaccio e una serra in garage che avrebbe fruttato con l'essiccazione delle piantine di non meno di altri 800 grammi di marijuana.

Il 31enne è finito in manette e associato al carcere di Larino.

LA NOTA DELLA QUESTURA

Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Termoli D’A. D. di anni 31, giovane del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Squadra Mobile, in collaborazione con personale del Commissariato di Termoli, nell’ambito di preordinati servizi antidroga, ha operato una perquisizione di iniziativa in un appartamento ed in un garage della zona industriale prospiciente l’uscita della città in direzione di Campomarino.

Il personale di Polizia ha rinvenuto e sequestrato marijuana essiccata, suddivisa in buste e barattoli di vetro, per un peso complessivo netto di grammi 283, hashish per grammi 1,5 netti, materiale per il confezionamento in dosi, bilancino di precisione funzionante, una agenda con appunti per la coltivazione della marijuana, la somma di euro 150,00 contenuta in una cassetta unitamente allo stupefacente, presumibile provento dello spaccio.

La perquisizione è stata estesa al garage pertinenziale, dal quale promanava un forte odore di marijuana.

I poliziotti hanno rinvenuto, celata dietro ad alcuni scatoloni,una parete in legno con una porticina che consentiva l’accesso in un locale retrostante attrezzato a “serra idroponica”, con relative lampade alogene, ventilatori, umidificatori, temporizzatori e sistema automatico di irrigazione, con n. 4 piante di marijuana dell’altezza di circa 60 – 80 cm, in fioriturae del peso netto complessivo di grammi 800.

Nel garage sono stati rinvenuti un secondo bilancino di precisione, guide ed appunti per la coltivazione della marijuana.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione del Pm Marianna Meo.