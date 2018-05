Comuni: non ha pace la crociata contro gli elemosinanti

LARINO. Un tempo, i rapporti e le interazioni tra partiti erano ben più chiare. Il Comunista era un comunista, il Democristiano un democristiano, e via di questo passo. Oggi, invece, chi volesse avventurarsi “sulle vestigia degli antichi avi” avrebbe serie difficoltà a seguire un filo ideologico. Dopo il Decreto Minniti, sono tanti i Sindaci che pensano di potersi permettere di tutto, persino di ‘ordinare’ contro i precetti posti dal legislatore nazionale a tutela di fatti inquadrabili da un punto di vista penalistico e non amministrativo. E così accade che il Pd salga sui gradini del ‘Carroccio’, pronto a sanzionare chi chieda l'elemosina per istrada. Il sindaco ‘dem’ di Trento ha proposto ai Capigruppo del Consiglio comunale una modifica del Regolamento di polizia urbana per vietare l'accattonaggio non solo nei luoghi sensibili o più frequentati quand’anche in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della città.

La proposta è stata subito condivisa dalla Lega che - da tempo - invocava misure del genere. Contraria, invece, la Sinistra radicale, che ha accusato il Pd di «inseguire gli umori predominanti». Il divieto dell'elemosina era circoscritto a Chiese, scuole, intersezioni semaforizzate ed alle aree antistanti gli esercizi di vicinato ed i centri commerciali. Ora, con l'appoggio della maggioranza dei Capigruppo, il primo cittadino vorrebbe estenderlo, vietando «l'accattonaggio effettuato con modalità moleste e insistenti, ovvero tali da arrecare pregiudizio alla circolazione delle persone». E sin qui è tutto ‘ok’, in linea col Codice penale che non vieta la pratica di elemosinare in sé. Ora la modifica sarà trasformata in delibera e messa ai voti. Proibirà l'accattonaggio ovunque:«In prossimità di uffici pubblici, di scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali, delle case di cura, delle residenze per anziani, dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, agli accessi e all'interno delle zone adibite a parcheggio, nelle aree prospicienti i pubblici servizi, negli esercizi commerciali o artigianali, nelle fiere e nei mercati, in prossimità di intersezioni stradali siano esse semaforizzate o meno o dove la questua è d'intralcio alla circolazione dei veicoli privati o del servizio pubblico». La sanzione pecuniaria, peraltro difficile da applicare perché bisognerebbe avere accertato e descrivere la molestia, andrà da un minimo edittale di 27 euro ad un massimo edittale di 162. In origine, la proposta di divieto assoluto dell'elemosina era stata suggerita da un esponente del Partito autonomista trentino e da un consigliere leghista. L'attacco del Capogruppo dell'Altra Trento è rivolto proprio a questo raggruppamento, reo di aver sposato una causa cara al Carroccio.

«Contrasterò in ogni luogo, con ogni mezzo pacifico, con tutte le mie forze e con le persone che insieme a me ancora credono che un'altra politica sia possibile, quest'ultima dimostrazione di resa incondizionata alle destre populiste e al neoliberismo, unico vero responsabile dell'impoverimento della società. Il tempismo con cui il Sindaco ha fatto coincidere la discussione della norma che sta tanto a cuore alle destre con la discussione sul bilancio, è un evidente ‘captatio benevolentiae’ e rende ancor più palese la disumanizzazione della politica, ormai avvezza solo a racimolare consensi per la conta dei voti. L'assurdità della sanzione amministrativa a chi chiede l'elemosina, lo stesso utilizzo del termine ‘accattonaggio’ha il suo peso nel nascondere quella che è ormai a tutti gli effetti una guerra dichiarata alla solidarietà spontanea non istituzionalizzata». Per la verità non v'è sanzione per chi chieda l'elemosina senza dare fastidio al passante. Lo dice persino il Presidente della Repubblica che ha accolto il ricorso straordinario proposto dagli “Avvocati di strada” contro un'ordinanza firmata dal Sindaco di Molinella (Bo). All’epoca l’Associazione parlò di un precetto "abnorme", sanzionato persino col sequestro dei mezzi utilizzati, destinati "a colpire anche chi, in silenzio, e senza disturbare alcuno, avesse chiesto aiuto solo per alleviare la propria condizione di povertà. Altra cosa è importunare la gente con comportamenti insistenti o violenti.

Per questi casi è il Codice penale che sanziona detti comportamenti", senza che intervengano i Sindaci per farla fuori dal vaso.

Claudio de Luca