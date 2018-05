VENAFRO. Uno scantinato al centro di Venafro. Era questa la loro sede operativa. Qui gli uomini della Polizia di Stato di Isernia hanno trovato un vero e proprio arsenale, tre bilancini di precisione, cellophane con cocaina pronti ad essere termosaldati e una pressa idraulica per il confezionamento dei panetti, per gradire anche una busta contenete marijuana. A finire in manette la scorsa notte due persone, un 28enne e un 26enne con precedenti per droga. Dovranno rispondere di spaccio, ma anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I due infatti, non hanno gradito l'incursione degli uomini della squadra mobile nel loro rifugio bunker. Quando gli agenti hanno tentato di accedere nel locale, sono stati accolti con calci e pugni, colpiti con inaudita violenza. Tre poliziotti sono finiti in ospedale con diagnosi di 10 e 4 giorni per lesioni multiple agli arti. Per bloccare i due è stato necessario l'intervento delle volanti in servizio e di una pattuglia della stradale.